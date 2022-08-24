Мобилизация в Украине продолжается, а значит, повестки могут вручать практически повсюду. Поскольку это моментами происходит очень хаотично, следует знать, что именно должен содержать документ, прежде чем подписывать его.

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Что должно быть указано в повестке

Как отметил адвокат Андрей Новак, повестка, прежде всего, должна содержать ваши контактные персональные данные. Речь идет о:

фамилия, имя и отчество;

дата вашего рождения;

место вашего проживания, а точнее – место регистрации.

Это важно! В документе должна быть живая подпись начальника территориального центра комплектования, а также печать.

Андрей Новак заметил, что существует множество случаев, когда повестки вручают на улицах или блокпостах. Это делают во время выборочных проверок лиц и уточнении их личных данных. И в таких ситуациях представители военкоматов из паспорта переписывают сведения в повестку, предварительно подписанную и пропечатанную.

Это, по мнению адвоката и юридического сообщества, – незаконно. Ведь соответствующая процедура не предусмотрена законом. Но если вы такую повестку уже получили, то вам нужно будет подойти в военкомат. В таком случае вам удастся избежать дальнейшей административной ответственности.

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Можно ли отказаться от заранее пропечатанной повестки

Адвокат в очередной раз подчеркнул, что вносить паспортные данные в заготовленные – подписанные и пропечатанные повестки – неправильно и незаконно. В то же время, он отметил, что отказаться от вручения такого документа пока невозможно.

Но если вы не согласны с таким способом вызова в военкомат, можно воспользоваться советом адвоката. Он отметил, что вы вправе фиксировать на камеру и озвучивать все претензии, которые у вас возникли при оформлении повестки. Ответный шаг делается не просто так. С помощью видеоматериалов в суде можно будет доказать, что сотрудники военкомата нарушили порядок заполнения документа.

Накануне командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал, сколько еще могут мобилизовать людей. Он отметил, что в армию позвали уже 500 тысяч мужчин. И, в случае необходимости, ровно столько же готовы набрать снова. Но пока проблем с личным составом у ВСУ нет.

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