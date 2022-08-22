В таких случаях мужчина может получить повестку повторно через некоторое время. Юрист Ростислав Кравец объяснил, в каких случаях это практикуется.
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Повторные повестки могут направляться, если человек при определенных обстоятельствах ее не получил. Повторную повестку могут направить как для уточнения данных призывника, так и для прохождения ВЛК, чтобы выяснить пригодность к службе,
– отметил Кравец.
Юрист также пояснил, что повторные повестки могут направлять в тех случаях, когда человеку не смогли его вручить или военнообязанный не явился в военкомат в назначенное время.
Что угрожает мужчинам, которые игнорируют вручение повестки
За неявку по вызову в территориальный центр комплектования в назначенное время предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 3400 – 5100 гривен с последующим доставлением лица в ТЦК.
Статья 336 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.
В частности, уклоняющимся от военной службы грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Однако даже уплата штрафа или арест не освобождают военнообязанного от мобилизации,
– говорит юрист.
То есть даже те, кто был осужден по статье 336 УКУ, могут подлежать мобилизации и повторно получить соответствующие повестки.
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Актуально об общей мобилизации
- В Украине продолжили действие военного положения, поэтому всеобщая мобилизация также продолжается. Сотрудники военкомата могут вручать повестки в любом месте.
- В то же время несколько изменилась система комплектования – если раньше говорилось о наборе в подразделение по количеству, то сейчас его пытаются наполнять по специальности.
- Кроме того, теперь некоторые категории военнообязанных мужчин могут выезжать за границу во время действия военного положения. В частности, говорится о государственных служащих.
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