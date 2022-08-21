Сейчас в Украине продолжается общая мобилизация. Комплектование частей происходит по территориальному принципу.

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Что предполагает целевая мобилизация

Украинским законодательством кроме общей мобилизации предусмотрена и целевая. Она направлена на восстановление страны после войны и ликвидацию ее последствий.

Устранять последствия военных действий, согласно законодательству, будут в населенных пунктах, которые находились под влиянием средств поражения. В частности, будут проводить мероприятия по:

восстановлению объектов критической инфраструктуры,

проведению гуманитарного разминирования,

маркировке опасных мест,

привлечению к ликвидации военных действий международной помощи.

Заметьте, что каждый день сотрудники ГСЧС находят до тысячи снарядов. Всего с начала полномасштабного российского вторжения специалисты обезвредили уже более 182 тысяч боеприпасов и взрывных предметов.

Гуманитарное разминирование имеет 2 направления подготовки специалистов – саперов и идентификаторов. Стать сапером – нелегко, ведь это овладение серьезной профессией. Такое обучение может длиться минимум 4 недели, а чтобы на него попасть, нужно пройти специальный отбор.

В то же время идентификатором сможет стать почти каждый. Людей будут учить различать виды взрывчатых материалов. Обучение будет длиться всего 3 дня. После этого идентификатор сможет понять, какой боеприпас перед ним лежит, и вызвать саперов на конкретный объект.

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