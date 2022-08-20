Кабмин уже поддержал такое решение на своем очередном заседании 20 августа, где также разрешили использовать данные Дии за рубежом. Однако проект этого закона вступит в силу после принятия Верховной Радой.

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Можно будет бронировать работников:

органов государственной власти и местного самоуправления. Однако это распространяется только на людей, работа которых необходима для обеспечения функционирования этих органов во время войны;

компаний и организаций, которым установлены мобилизационные задачи. Когда работник вовлечен в выполнение этих задач;

предприятиях, производящих продукцию оборонного назначения. Также это может распространяться и на производство продукции, необходимой для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Позволят добровольно пойти на службу непригодным

Также в этом законопроекте предусматривались дополнительные возможности для лиц, не подлежащих призыву. Теперь они смогут добровольно пойти на службу.

Такую возможность предоставили:

людям с инвалидностью;

временно непригодным к военной службе;

забронированным работникам;

женщинам и мужчинам, на содержании которых находится от 3 детей, родители детей с инвалидностью и т.д.

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