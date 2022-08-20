Теперь украинцы могут пользоваться своими электронными документами из Дии за границей. Данные украинцев могут использовать иностранные учреждения в тех государствах, которые заботятся о защите персональных данных.
Обратите внимание Взрывы в Крыму и Мелитополе, атака многоэтажки в Вознесенске: основное за 178-й день войны
В каких странах можно использовать данные из Дии
- Австралия;
- Азербайджанская и Аргентинская Республика;
- Буркина-Фасо;
- Великое Герцогство Люксембург;
- Греческая Республика;
- Грузия;
- Государство Израиль;
- Ирландия;
- Исламская Республика Мавритания;
- Итальянская Республика;
- Канада;
- Княжества Андорра, Лихтенштейн и Монако
- Королевство Бельгия, Дания, Испания, Марокко, Норвегия, Таиланд, Швеция;
- Латвийская и Литовская Республика;
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Португальская Республика
- Республики Австрия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Эстония, Исландия, Кабо-Верде, Кипр, Мальта, Молдова, Северная Македония, Польша, Сан-Марино, Сенегал, Словения, Хорватия, Черногория;
- Румыния;
- Словацкая Республика;
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
- Соединенные Штаты Америки;
- Восточная Республика Уругвай;
- Тунисская и Турецкая Республики;
- Венгрия;
- Федеративной Республики Германия;
- Финляндская, Французская и Чешская Республика;
- Швейцарская конфедерация.
Иностранным учреждениям запрещено передавать персональные данные украинцев странам, которые Верховная Рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом.
Стоит посмотреть – оперативная информация о ситуации на фронте 20 августа: видео