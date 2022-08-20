Теперь украинцы могут пользоваться своими электронными документами из Дии за границей. Данные украинцев могут использовать иностранные учреждения в тех государствах, которые заботятся о защите персональных данных.

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В каких странах можно использовать данные из Дии

Австралия;

Азербайджанская и Аргентинская Республика;

Буркина-Фасо;

Великое Герцогство Люксембург;

Греческая Республика;

Грузия;

Государство Израиль;

Ирландия;

Исламская Республика Мавритания;

Итальянская Республика;

Канада;

Княжества Андорра, Лихтенштейн и Монако

Королевство Бельгия, Дания, Испания, Марокко, Норвегия, Таиланд, Швеция;

Латвийская и Литовская Республика;

Нидерланды

Новая Зеландия

Объединенные Арабские Эмираты

Португальская Республика

Республики Австрия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Эстония, Исландия, Кабо-Верде, Кипр, Мальта, Молдова, Северная Македония, Польша, Сан-Марино, Сенегал, Словения, Хорватия, Черногория;

Румыния;

Словацкая Республика;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

Соединенные Штаты Америки;

Восточная Республика Уругвай;

Тунисская и Турецкая Республики;

Венгрия;

Федеративной Республики Германия;

Финляндская, Французская и Чешская Республика;

Швейцарская конфедерация.

Иностранным учреждениям запрещено передавать персональные данные украинцев странам, которые Верховная Рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом.

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