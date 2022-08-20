Теперь украинцы могут пользоваться своими электронными документами из Дии за границей. Данные украинцев могут использовать иностранные учреждения в тех государствах, которые заботятся о защите персональных данных.

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В каких странах можно использовать данные из Дии

  • Австралия;
  • Азербайджанская и Аргентинская Республика;
  • Буркина-Фасо;
  • Великое Герцогство Люксембург;
  • Греческая Республика;
  • Грузия;
  • Государство Израиль;
  • Ирландия;
  • Исламская Республика Мавритания;
  • Итальянская Республика;
  • Канада;
  • Княжества Андорра, Лихтенштейн и Монако
  • Королевство Бельгия, Дания, Испания, Марокко, Норвегия, Таиланд, Швеция;
  • Латвийская и Литовская Республика;
  • Нидерланды
  • Новая Зеландия
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Португальская Республика
  • Республики Австрия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Эстония, Исландия, Кабо-Верде, Кипр, Мальта, Молдова, Северная Македония, Польша, Сан-Марино, Сенегал, Словения, Хорватия, Черногория;
  • Румыния;
  • Словацкая Республика;
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
  • Соединенные Штаты Америки;
  • Восточная Республика Уругвай;
  • Тунисская и Турецкая Республики;
  • Венгрия;
  • Федеративной Республики Германия;
  • Финляндская, Французская и Чешская Республика;
  • Швейцарская конфедерация.

Иностранным учреждениям запрещено передавать персональные данные украинцев странам, которые Верховная Рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом.

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