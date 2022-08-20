Тепер українці можуть користуватися своїми електронними документами з Дії за кордоном. Дані українців зможуть використовувати іноземні установи в тих державах, які дбають про захист персональних даних.

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У яких країнах можна використовувати дані з Дії

  • Австралія;
  • Азербайджанська та Аргентинська Республіки;
  • Буркіна-Фасо;
  • Велике Герцогство Люксембург;
  • Грецька Республіка;
  • Грузія;
  • Держава Ізраїль;
  • Ірландія;
  • Ісламська Республіка Мавританія;
  • Італійська Республіка;
  • Канада;
  • Князівства Андорра, Ліхтенштейн і Монако;
  • Королівство Бельгія, Данія, Іспанія, Марокко, Норвегія, Таїланд, Швеція;
  • Латвійська та Литовська Республіки;
  • Нідерланди;
  • Нова Зеландія;
  • Об'єднані Арабські Емірати;
  • Португальська Республіка;
  • Республіки Австрія, Албанія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Естонія, Ісландія, Кабо-Верде, Кіпр, Мальта, Молдова, Північна Македонія, Польща, Сан-Марино, Сенегал, Словенія, Хорватія, Чорногорія;
  • Румунія;
  • Словацька Республіка;
  • Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії;
  • Сполучені Штати Америки;
  • Східна Республіка Уругвай;
  • Туніська та Турецька Республіки;
  • Угорщина;
  • Федеративна Республіка Німеччина;
  • Фінляндська, Французька та Чеська Республіки;
  • Швейцарська конфедерація.

Іноземним установам заборонено передавати персональні дані українців країнам, що Верховна Рада визнала державою-агресором чи державою-окупантом.

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