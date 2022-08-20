Тепер українці можуть користуватися своїми електронними документами з Дії за кордоном. Дані українців зможуть використовувати іноземні установи в тих державах, які дбають про захист персональних даних.

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У яких країнах можна використовувати дані з Дії

Австралія;

Азербайджанська та Аргентинська Республіки;

Буркіна-Фасо;

Велике Герцогство Люксембург;

Грецька Республіка;

Грузія;

Держава Ізраїль;

Ірландія;

Ісламська Республіка Мавританія;

Італійська Республіка;

Канада;

Князівства Андорра, Ліхтенштейн і Монако;

Королівство Бельгія, Данія, Іспанія, Марокко, Норвегія, Таїланд, Швеція;

Латвійська та Литовська Республіки;

Нідерланди;

Нова Зеландія;

Об'єднані Арабські Емірати;

Португальська Республіка;

Республіки Австрія, Албанія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Естонія, Ісландія, Кабо-Верде, Кіпр, Мальта, Молдова, Північна Македонія, Польща, Сан-Марино, Сенегал, Словенія, Хорватія, Чорногорія;

Румунія;

Словацька Республіка;

Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії;

Сполучені Штати Америки;

Східна Республіка Уругвай;

Туніська та Турецька Республіки;

Угорщина;

Федеративна Республіка Німеччина;

Фінляндська, Французька та Чеська Республіки;

Швейцарська конфедерація.

Іноземним установам заборонено передавати персональні дані українців країнам, що Верховна Рада визнала державою-агресором чи державою-окупантом.

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