В Государственной пограничной службе 20 августа не только указали эти категории. Также там перечислили документы, которые нужно иметь для легального пересечения границы.
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Согласно законодательству, выезжать могут военнообязанные, работающие государственными служащими. Дело в том, что у них есть возможность получить отсрочку от мобилизационных мер.
Это объясняют тем, что каждый такой работник "забронирован" за государственными учреждениями, где занимает определенную должность. Кроме отпуска, чиновники тоже могут отправляться в заграничные командировки.
Какие документы нужны для выезда за границу во время военного положения:
- Удостоверение об отсрочке от призыва;
- сообщение о зачислении на специальный военный учет – также это может быть соответствующая выписка из приказа Министерства экономики Украины.
- если это командировка – документ, подтверждающий необходимость в служебной командировке;
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