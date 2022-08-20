У Державній прикордонній службі 20 серпня не лише вказали ці категорії. Також там перерахували документи, які потрібно мати для легального перетину кордону.

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Відповідно до законодавства, виїжджати можуть військовозобов'язані, які працюють державними службовцями. Річ у тім, що в них є змога отримати відстрочку від мобілізаційних заходів.

Це пояснюють тим, що кожен такий працівник є "заброньованим" за державними установами, де обіймає певну посаду. Окрім відпустки, посадовці теж можуть відправлятися в закордонні відрядження.

Які документи потрібні для виїзду за кордон під час воєнного стану:

Посвідчення про відстрочку від призову;

повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік – також це може бути відповідний витяг з наказу Міністерства економіки України.

якщо це відрядження – документ, який підтверджує необхідність у службовому відрядженні;

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