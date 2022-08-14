Секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ветеран АТО Роман Костенко рассказал, каких специальностей не хватает в армии. Их, объяснил он, набирают во время мобилизации в первую очередь.

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Набирают не по количеству, а по специальности

По словам Костенко, в настоящее время несколько изменилась система комплектования ВСУ. Если раньше говорилось о наборе в подразделение по количеству, то сейчас его пытаются наполнять по специальности. Чтобы там были все, кто может понадобиться.

В качестве примера он привел потребность в наборе механиков-водителей танков, а также наводчиков-операторов танков. И допустим, что в таком случае в территориальные центры комплектования приходит медик, ранее бывший в армии. Последних, заметил Костенко, хватает. Поэтому его могут попросить подождать, когда потребуется.

В то же время, есть человек, который уже служил в армии танкистом. Предположим, сейчас он не очень хочет идти служить, но он нужен. Поэтому ему дают повестку и забирают на службу,

– заметил он.

Пехотинцев сейчас не набирают

Он также добавил, что пока более чем достаточно пехотинцев. Так что их набор сейчас на паузе. В то же время крайне необходимы водители. Например, редкая специальность – оператор противотанковых ракет.

Костенко отметил, что есть множество добровольцев, у которых отсутствует армейский опыт, но есть большое желание. Но в таком случае ТЦК предпочтет того, кто уже служил в армии. А все потому, что ему нужно немного подучиться, чтобы быть готовым к войне.

Роман Горбач, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ, привел еще один пример. Он отметил, что воинские части доукомплектовываются по территориальному принципу. Если нужно будет пополнять воинскую часть в Закарпатском регионе, то используют сначала резервы Закарпатского территориального центра. Если этого будет недостаточно – обратятся к соседним.

Если нужны гранатометчики, а на учете в конкретном территориальном центре их нет, то будут искать в ближайших центрах,

– добавил Горбач.

За неявку в военкомат ожидает ответственность

Напомним, что если вам уже вручили повестку, то ни в коем случае не игнорируйте это. Уклоняющемуся призывнику может угрожать как административная, так и уголовная ответственность.

Так, за отсутствие появления в военкомате без уважительных причин ожидает штраф в размере от 85 до 119 гривен. Повторное нарушение обойдется уже в 255 гривен.

Повторное нарушение обойдется уже в 255 гривен. Если же военнообязанный не приходит в военкомат после прохождения медицинской комиссии, то его ожидает даже ограничение свободы на срок до 3 лет.

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