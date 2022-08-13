В Украине повестки могут вручать по-новому

К тому же 12 августа стало известно, что в Украине будет продолжен режим военного положения и общей мобилизации. Согласно законопроекту, внесенному президентом, предусмотрено продление на 90 суток, то есть — до 21 ноября. Соответственно военнообязанные украинцы и дальше будут получать повестки, однако процедура вручения может измениться.

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Так, в Украине уже несколько месяцев продолжается дискуссия, насколько законно вручение повесток в общественных местах. С одной стороны, закон четко не определяет конкретное место, где именно можно вручать повестки, а с другой – повестки в людных местах чаще всего вручаются с нарушениями закона.

Итогом дискуссии стала петиция к президенту с требованием запретить выдавать повестки в общественных местах, таких как магазины, рестораны, на АЗС, или просто посреди улицы. Во время нового этапа общей мобилизации процедура вручения повесток может измениться.

Сейчас много желающих людей, которые имеют боевой опыт, но не могут поступить на службу, поскольку многие набрали людей на улицах, а у них нет ни опыта, ни достаточного желания воевать,

– пишет автор петиции Игорь Нерозя.

За месяц петиция набрала более 26 тысяч подписей (из 25 тысяч необходимых), и президент отреагировал, заявив, что поручил премьер-министру Денису Шмыгалю комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос.

Эксперт об изменениях вручения повесток

Утвержден Кабмином порядок организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных. И в этом документе есть правила вручения повесток. Но эти правила так обтекательно написаны, что не указано, где именно можно вручать повестки,

– говорит адвокат Дмитрий Бузанов.

Он добавил, что правильнее было бы подробно расписать, где и как представляются повестки, что они направляются по месту жительства, по месту работы и тогда будет порядок.

По его словам, тогда в случае несогласия или нарушений люди смогут ссылаясь на новые нормы, писать жалобы и привлекать сотрудников военкоматов к ответственности за нарушение порядка.

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