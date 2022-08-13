В Україні повістки можуть вручати по-новому

До того ж 12 серпня стало відомо, що в Україні продовжать режим воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідно до законопроєкту, який вніс президент, передбачене подовження на 90 діб, тобто до 21 листопада. Відповідно військовозобов'язані українці й надалі отримуватимуть повістки, втім, процедура вручення має всі шанси змінитись.

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Так, в Україні вже кілька місяців триває дискусія, наскільки законним є вручення повісток у громадських місцях. З одного боку, закон чітко не визначає конкретного місця, де саме можна вручати повістки, а з іншого – повістки у людних місцях найчастіше вручаються з порушеннями закону.

Підсумком дискусії стала петиція до президента з вимогою заборонити видавати повістки у громадських місцях, як-от в магазинах, ресторанах, на АЗС, чи просто посеред вулиці. Тож під час нового етапу загальної мобілізації процедура вручення повісток може змінитись.

Зараз багато охочих людей, які мають бойовий досвід, але не можуть вступити на службу, оскільки багато де набрали людей на вулицях, а вони не мають ні досвіду, ні достатнього бажання воювати,

– пише автор петиції Ігор Нерозя.

За місяць петиція набрала понад 26 тисяч підписів (з 25 тисяч необхідних), і президент відреагував, заявивши, що доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання.

Експерт про зміни вручення повісток

Є затверджений Кабміном порядок організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних. І в цьому документі є правила вручення повісток. Але ці правила так обтічно написані, що не вказано, де саме можна вручати повістки,

– каже адвокат Дмитро Бузанов.

Він додав, що правильніше було б докладно розписати, де і як видаються повістки, що вони направляються за місцем проживання, за місцем роботи, і тоді буде порядок.

За його словами, тоді у разі незгоди чи порушень, люди зможуть посилаючись на нові норми, писати скарги та притягувати співробітників військкоматів до відповідальності за порушення порядку.

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