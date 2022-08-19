Принести повестку домой могут по поручению Генштаба, в котором, например, сказали собрать по какому-нибудь району определенное количество артиллеристов или радистов. Об этом рассказал адвокат Андрей Новак.

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Как выписывают повестки в военкомат

По словам адвоката, начальники военкомата выписывают повестки военнообязанным в зависимости от информации о них, имеющейся в ТЦКСП (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки – 24 канал): квалификация, семейное положение и т.д.

Новак отметил, если бы люди выполняли требования законодательства и своевременно извещали военкоматы об изменении своих семейных и персональных данных, то ситуации с массовой выдачей повесток на блокпостах не было бы.

Военкоматы не знает о человеке ничего. В его карточке записано, что человеку, условно, 20 лет, у него нет инвалидности, нет детей. А ситуация могла уже измениться,

– подчеркнул юрист.

Поэтому, если бы люди обновляли информацию, военкоматы знали бы, где и кому выдавать повестки в первую очередь, а кому вообще не выдавать.

Что будет, если отказаться от повестки

Если человек отказывается подписывать повестку, то работники центра комплектования в присутствии свидетелей могут составить акт отказа. В этом случае придется заплатить от 850 до 1700 гривен. Этот штраф может быть обжалован в местном суде.

Когда можно отказаться от повестки:

когда в ней указаны неправильные паспортные данные,

когда она заполнена с ошибками.

Тогда составляют акт об отказе в присутствии свидетелей, а документ направляют в центр комплектования.

Кстати, вручение повестки на улице или на блокпоста не противоречит закону. Однако поэтому многие люди воспринимают это за наказание и просто боятся выходить на улицу. Следует отметить, что повестки не всегда означают призыв на службу. Военный Вооруженных Сил Украины Евгений Карась 24 каналу высказал свое мнение о подобных вручениях повесток в разных местах.

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