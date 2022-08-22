В таких випадках чоловік може отримати повістку повторно, через деякий час. Юрист Ростислав Кравец пояснив, у яких випадках це практикується.

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Повторні повістки можуть надсилатися, якщо особа за певних обставин, її не отримала. Повторну повістку можуть направити як для уточнення даних призовника, так і для проходження ВЛК, аби з'ясувати придатність до служби,

– зазначив Кравець.

Юрист також пояснив, що повторні повістки можуть направляти у тих випадках, коли особі не змогли її вручити, або військовозобов'язаний не з'явився до військкомату у назначений час.

Зверніть увагу! Чоловікам, які ухиляються від проходження військової служби, або не з’являються до військкоматів після отримання повісток загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність.

Що загрожує чоловікам, які ігнорують вручення повістки

За неявку за викликом до територіального центру комплектування у призначений час передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 3 400 – 5 100 гривень з подальшим доставлянням особи до ТЦК.

Стаття 336 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Зокрема, ухилянтам від військової служби загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Проте навіть сплата штрафу чи арешт не звільняють військовозобов'язаного від мобілізації,

– каже юрист.

Тобто, навіть ті, кого було засуджено за статтею 336 ККУ, можуть підлягати мобілізації та повторно отримати відповідні повістки.

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Актуально про загальну мобілізацію

В Україні продовжили дію воєнного стану, тому загальна мобілізація також триває. Співробітники військкомату можуть вручати повістки в будь-якому місці.

Водночас наразі дещо змінилась система комплектування – якщо раніше мовилось про набір у підрозділ за кількістю, то зараз його намагаються наповнювати за спеціальністю.

Крім того, тепер деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків все ж можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Зокрема, мовиться про державних службовців.

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