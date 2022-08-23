В украинскую армию мобилизовали уже 500 тысяч мужчин. И если нужно будет, то мобилизуют такое же количество. Об этом заявил командующий ОК "Юг", генерал-майор Андрей Ковальчук.
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Можно мобилизовать еще полмиллиона, если потребуется
В отличие от россиян, у украинской армии нет проблем с живой силой. У нас уже мобилизованы полмиллиона мужчин, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо,
– сказал Ковальчук.
Сейчас для армии больше всего нужно тяжелое вооружение. Не говоря прямо, генерал-майор намекнул, что силы Юга еще не имеют достаточной огневой мощи, чтобы перейти в контрнаступление.
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