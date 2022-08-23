"Білий квиток" – це розмовна назва військового квитка для тих чоловіків, які не придатні до військової служби за станом здоров'я або з інших причин. Висновки про придатність чи непридатність призовника роблять фахівці військово-лікарської комісії.
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Які є категорії цього документа і що вони означають
У "білому квитку" може бути вказана одна з категорій:
- обмежено придатний до військової служби;
- непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;
- непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.
Чоловіки, які мають першу та другу категорію, можуть бути призвані у воєнний час на військову службу у тилу.
А от призовники третьої категорії – не придатні до військової служби з виключенням з військового обліку.
Куди мобілізують тих, хто має "білий квиток"
Чоловіки першої та другої категорій можуть служити у:
- частинах забезпечення;
- військових комісаріатах, установах, організаціях;
- навчальних закладах.
Їх точно не візьмуть у десантно-штурмові війська, морську піхоту і плавсклад.
Щодо виїзду за кордон, то це можуть зробити тільки чоловіки третьої категорії "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".
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