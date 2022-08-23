Традиційно напередодні Дня Незалежності в Україні відзначають День Прапора. Президент Володимир Зеленський не лише привітав українців зі святом, а й наголосив на цінності цього державного атрибута.

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Українці готові захищати свій стяг

Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо, і ніколи не проміняємо на жодні інші. Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі, і у своєму небі. Завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг,

– наголосив Зеленський.

Під час привітання Володимир Зеленський й інші присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав свої життя за те, щоб в Україні майорів синьо-жовтий прапор. А після цього очільник держави пригадав історичні моменти, пов'язані з прапором України.

Це і внесення його до залу Верховної Ради у день проголошення Незалежності України, і політ у космос разом з Леонідом Каденюком, і подорож до Північного полюса з українськими полярниками.