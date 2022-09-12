Кроме того, как отметили в Минэкономики, решение о продлении отсрочки сроком до двух месяцев может быть принято только один раз.

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После отсрочки может прийти повестка

Поэтому следует помнить, что когда этот срок истек, призывнику может прийти повестка для прохождения военной службы.

Если в это время комиссия военкомата признает мужчину временно непригодной или подтвердит, что он нуждается в лечении, он сможет получить дополнительную отсрочку на 6 месяцев. После нее он должен снова пройти военно-врачебную комиссию, чтобы выяснить, годен ли к службе.

Вид повестки, ее виды и где могут вручить

Получить повестку через общую мобилизацию сегодня может каждый – независимо от того, к какой очереди мобилизации он принадлежит. Однако, нужно понимать, что повестки разные и они не обязательно означают призыв на службу.

Как пояснил адвокат Андрей Новак, процесс вручения повесток не урегулирован законодательством в совершенстве. Нет четкой формулировки относительно того, где можно раздавать повестки, то есть можно утверждать, что повестки вполне законно можно раздавать где угодно:

по месту жительства;

по месту работы;

на улице;

в общественных местах;

на блок-постах.

Интересно Можно ли отказаться от получения повестки Список тех, кто может вручить повестку, определен очень четко. Это могут быть сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки, уполномоченное лицо органов местного самоуправления, руководитель предприятия, учреждения, организации. Важно! Работники полиции и бойцы Территориальной обороны могут сопровождать указанных лиц для обеспечения порядка. В повестке должны быть данные о необходимых документах, а также название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки. Также должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество, год рождения призывника и его адрес;

место работы личности;

вид повестки;

дата, время и адрес, по которому необходимо появиться.

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