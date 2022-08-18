Общая мобилизация необходима для максимально быстрого и эффективного доукомплектования регулярной армии. Но по объективным причинам должны подпасть далеко не все военнообязанные граждане Украины.

После войны в Украине начнется целевая мобилизация: что она предусматривает и кого будут привлекать

Что предполагает всеобщая мобилизация

Под общую мобилизацию подпадают все граждане Украины, обычно мужчины, способные выполнять свой военный долг. Но будут призывать не всех без исключения. Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями;

признанные медкомиссией временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с повторным прохождением комиссии);

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет (такие женщины и мужчины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет (их могут призвать только по их согласию и только по месту жительства);

женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок несовершеннолетний с инвалидностью;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет (такие лица могут быть призваны на военную службу только по согласию и только по месту жительства);

заняты постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления/органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций: Минобороны, ВСУ, Госспецсвязи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, Налоговой, НАБУ, ДБР, Государственной исполнительной службы Украины; Управление государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Как происходит общая мобилизация

Общая мобилизация проходит в четыре этапа, которые внедряются в соответствии с потребностями и возможностями во время активных боевых действий.

Первая очередь оперативного резерва – бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или во время одной из предыдущих волн мобилизации (говорится о ветеранах боевых действий с 2014 года).

Вторая очередь – военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

Мобилизационный резерв – военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывавшиеся во время предыдущих мобилизационных волн.

Четвертая очередь – общественный резерв. Это остальные граждане, которые не имеют возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период. Эта мобилизация применяется только в случае худшего сценария полномасштабной войны.

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