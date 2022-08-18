Загальна мобілізація потрібна для максимально швидкого та ефективного доукомплектування регулярного війська. Але з об’єктивних причин мають підпасти далеко не всі військовозобов’язані громадяни України.

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Що передбачає загальна мобілізація

Під загальну мобілізацію підпадають усі громадяни України, зазвичай чоловіки, які здатні виконувати свій військовий обов’язок. Але призиватимуть не геть усіх без виключення. Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями;

визнані медкомісією тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з повторним проходженням комісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі жінки та чоловіки можуть бути призвані на військову службу у випадку їхньої згоди й лише за місцем проживання);

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (їх можуть призвати лише за їхньою згодою і тільки за місцем проживання);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина неповнолітня дитина з інвалідністю;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу лише за згодою і тільки за місцем проживання);

зайняті постійним доглядом за особами, які його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління/органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій: Міноборони, ЗСУ, Держспецзв’язку та захисту інформації України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, Податкової, НАБУ, ДБР, Державної виконавчої служби України; Управління державної охорони України;

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

Як відбувається загальна мобілізація

Загальна мобілізація відбувається у чотири етапи, які впроваджуються відповідно до потреб та можливостей під час активних бойових дій.

Перша черга оперативного резерву – колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (мовиться про ветеранів бойових дій з 2014 року).

Друга черга – військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Мобілізаційний резерв – військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль.

Четверта черга – громадський резерв. Це решта громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період. Ця мобілізація застосовується лише у випадку найгіршого сценарію повномасштабної війни.

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