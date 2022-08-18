Кабінет Міністрів ще в травні вніс зміни до Положення про єдину державну систему цивільного захисту. Постановою він запровадив цільову мобілізацію для ліквідації наслідків воєнних дій.
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Що передбачає цільова мобілізація
- проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;
- ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;
- вжиття заходів для відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;
- визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій;
- залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги.
Кого залучатимуть
Це рішення дає можливість залучати працівників і волонтерів без фахової освіти під час надзвичайного чи воєнного стану. Також волонтери мають допомагати людям і сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.
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