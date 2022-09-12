На блокпостах или в общественных местах повестки выдают рандомно. Но когда ее уже заполненную принесли домой, на работу или на место обучения, это означает, что есть такая необходимость в соответствии с мобилизационными задачами.

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К примеру, Генштаб сказал собрать по какому-то району определенное количество артиллеристов, радистов. Тогда начальники военкомата выписывают повестки военнообязанным в зависимости от информации о них, имеющейся в ТЦКСП: квалификация, семейное положение и т.д.

– рассказал адвокат Андрей Новак.

По его словам, тогда начальники военкомата выписывают повестки военнообязанным в зависимости от информации о них, имеющейся в ТЦКСП: квалификация, семейное положение и другое.

Люди сами повлекли массовую выдачу повесток

Как подчеркнул юрист, если бы люди выполняли требования законодательства и своевременно извещали военкоматы об изменении своих семейных и персональных данных, то ситуации с массовой выдачей повесток на блокпостах не было бы.

Специалист объяснил, что военком не знает о человеке ничего. В его карточке записано, что ему условно 20 лет, нет инвалидности, детей. А ситуация уже могла измениться.

"Если бы люди обновляли информацию о состоянии здоровья, учебе, семейном положении, смене места жительства, военкоматы знали бы, где и кому выдавать повестки в первую очередь, а кому вообще не выдавать", – объясняет Новак.

Повестки и мобилизация в Украине

Повестки вручают военнообязанным, в том числе официально трудоустроенным. В случае призыва работник должен на время покинуть свое рабочее место. Работодатель должен издать приказ об увольнении с работы в связи с мобилизацией, указав в нем, что за работником сохраняется его рабочее место.

Также Кабмин разрешил бронировать специалистов, чем предоставил им отсрочку от мобилизации, а недавно и продлил ее на 2 месяца. Однако отсрочка не освобождение от военной службы.

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