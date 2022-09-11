В случае призыва работник должен на время покинуть свое рабочее место. Однако на время службы оно за ним сохраняется.

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Сохраняется только рабочее место, а зарплата – нет

До 19 июля официально устроенные работники, которых мобилизовали, могли и в дальнейшем получать заработную плату. Позже правительство решило снять с работодателей эту нагрузку. Ведь мобилизация слишком масштабная, и если с одного завода заберут более 20% работников, то работодатель обанкротится, продолжив выплачивать им зарплату.

В то же время рабочее место за работником остается. То есть, когда защитник вернется с фронта, он имеет право работать на том же предприятии и на той же должности, что и до мобилизации. Кроме этого, существует специальная процедура увольнения после получения повестки:

Работник должен сообщить работодателю о своей мобилизации. Для этого следует написать соответствующее заявление.

Работодатель должен издать приказ об увольнении с работы в связи с мобилизацией, указав в нем, что за работником сохраняется его рабочее место.

Обратите внимание, что мобилизация продлена до ноября. Однако она будет продолжаться до тех пор, пока продолжится война. В свою очередь, если боевые действия завершатся раньше, завершатся и военное положение и мобилизация.

Обратите внимание! По состоянию август 2022 года работодатели уже получили более 37 миллионов гривен компенсации за то, что трудоустраивают внутренне перемещенных лиц. За одного работника выплачивают 6500 гривен.

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