У випадку призову працівник повинен на певний час покинути своє робоче місце. Проте на час служби воно за ним зберігається.
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Зберігається лише робоче місце, а зарплата – ні
До 19 липня офіційно влаштовані працівники, яких мобілізували, могли й надалі отримувати заробітну плату. Пізніше уряд вирішив зняти з роботодавців це навантаження. Адже мобілізація – надто масштабна, і якщо з одного заводу заберуть понад 20% працівників, то роботодавець збанкрутує, продовживши виплачувати їм зарплату.
Водночас робоче місце за працівником залишається. Тобто коли захисник повернеться з фронту, він має право працювати на тому ж підприємстві й на тій самій посаді, що й до мобілізації. Окрім цього, існує спеціальна процедура звільнення після отримання повістки:
- Працівник повинен повідомити роботодавця про свою мобілізацію. Для цього слід написати відповідну заяву.
- Роботодавець повинен видати наказ про звільнення з роботи у зв'язку з мобілізацією, вказавши у ньому, що за працівником зберігається його робоче місце.
Зауважте, що мобілізацію подовжено до листопада. Однак вона триватиме доти, доки продовжуватиметься війна. Своєю чергою, якщо бойові дії завершаться раніше, завершаться й воєнний стан та мобілізація.
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