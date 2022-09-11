У випадку призову працівник повинен на певний час покинути своє робоче місце. Проте на час служби воно за ним зберігається.

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Зберігається лише робоче місце, а зарплата – ні

До 19 липня офіційно влаштовані працівники, яких мобілізували, могли й надалі отримувати заробітну плату. Пізніше уряд вирішив зняти з роботодавців це навантаження. Адже мобілізація – надто масштабна, і якщо з одного заводу заберуть понад 20% працівників, то роботодавець збанкрутує, продовживши виплачувати їм зарплату.

Водночас робоче місце за працівником залишається. Тобто коли захисник повернеться з фронту, він має право працювати на тому ж підприємстві й на тій самій посаді, що й до мобілізації. Окрім цього, існує спеціальна процедура звільнення після отримання повістки:

Працівник повинен повідомити роботодавця про свою мобілізацію. Для цього слід написати відповідну заяву.

Роботодавець повинен видати наказ про звільнення з роботи у зв'язку з мобілізацією, вказавши у ньому, що за працівником зберігається його робоче місце.

Зауважте, що мобілізацію подовжено до листопада. Однак вона триватиме доти, доки продовжуватиметься війна. Своєю чергою, якщо бойові дії завершаться раніше, завершаться й воєнний стан та мобілізація.

Зверніть увагу! Станом на серпень 2022 року роботодавці вже отримали понад 37 мільйонів гривень компенсації за те, що працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб. За одного такого працівника виплачують 6500 гривень.

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