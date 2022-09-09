Фахівці розповіли про те, що чекає на працівників підприємств у разі їх мобілізації до лав Збройних сил України. Усі ці правила затверджені законом.

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Що гарантують мобілізованим працівникам

збереження місця роботи;

збереження середнього заробітку (стаття 119 Кодексу законів про працю України).

Підставою для збереження місця роботи, посади та середнього заробітку є факт призову або прийому працівника на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду строком до закінчення або до дня фактичного звільнення,

– мовиться в повідомленні.

Водночас з 19 липня набули чинності зміни до 119 статті. У них мовиться про те, що за мобілізованими працівниками було вирішено не зберігати середній заробіток. Це означає, що середній заробіток зберігався за працівниками до 18 липня 2022 року включно, а після цього — лише місце роботи.

Також існує процедура звільнення, до якої входить:

написання заяви працівником або повідомлення роботодавця про факт мобілізації;

видачу наказу про звільнення працівника з роботи у зв'язку із закликом на військову службу внаслідок мобілізації з дня відсутності на роботі із збереженням місця роботи та середнього заробітку.

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