Специалисты рассказали о том, что ждет работников предприятий в случае их мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Все эти правила утверждены законом.

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Что гарантируют мобилизованным работникам

сохранение места работы;

сохранение среднего заработка (статья 119 Кодекса законов о труде Украины).

Основанием для сохранения места работы, должности и среднего заработка является факт призыва или приема работника на военную службу по контракту во время действия особого периода сроком до окончания или до фактического увольнения,

– говорится в сообщении.

В то же время с 19 июля вступили в силу изменения в 119 статью. В них говорится, что за мобилизованными работниками было решено не сохранять средний заработок. Это означает, что средний заработок сохранялся за работниками до 18 июля 2022 включительно, а после этого только место работы.

Также существует процедура увольнения, в которую входит:

написание заявления работником или уведомление работодателя о факте мобилизации;

выдачу приказа об увольнении работника с работы в связи с призывом на военную службу в результате мобилизации со дня отсутствия на работе с сохранением места работы и среднего заработка.

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