Станом на вересень 2022 року прецедентів звільнення від військової служби уже є декілька. Зокрема, суди почали звільняти з армії багатодітних батьків.

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Багатодітні батьки можуть бути мобілізовані тільки за власним бажанням

Так, у серпні 2022 року Вінницький окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував призов чоловіка, який опікується трьома малолітніми дітьми. Це призовник підтвердив посвідченням батька багатодітної сім'ї.

Як зазначили у суді, згідно з законом "Про мобілізацію" військовозобов'язані чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, можуть бути призвані на військову службу лише у разі їх згоди та тільки за місцем проживання. Тому коли військкомат видавав наказ про мобілізацію, він повинен був врахувати це, тож його зобов'язали виключити солдата зі списків особового складу.

Як пояснили своє рішення у військкоматі

У військкоматі по-своєму трактували закон "Про мобілізацію" та вирішили, що оскільки одна дитина не є рідною чоловікові, то й він не може вважатися багатодітним батьком. Однак це не так. У Вінницькому суді підкреслили – визначальним фактом є саме утримання трьох і більше дітей, а не родинні зв'язки. Більш того, ця норма є вичерпною та не може тлумачитись інакше.

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Такі рішення не поодинокі

Адвокат Роман Лихачов повідомив, що відомо як мінімум про ще три подібні випадки у:

Вінниці;

Закарпатті;

Рівному.

У всіх випадках суд зобов'язав командирів військових частин прийняти рішення про звільнення чоловіків з військової служби.

Мобілізація жінок в Україні: останні новини

З 1 жовтня в Україні запроваджують військовий облік для жінок певних спеціальностей. Юрист Роман Лихачов сказав, що досі до кінця не врегульовано питання, як визначатимуть ці спеціальності: за дипломом чи за місцем роботи.

На тлі цих новин, багатьох жінок цікавить, чи можуть їх забрати до армії, якщо чоловік уже служить у Збройних Силах. Оскільки у соцмережах поширюють багато фейків, юрист Роман Лихачов дав роз’яснення.

Якщо ж жінка сама бажає вступити до лав ЗСУ, їй не потрібно чекати жовтня. Фактично, єдиною вимогою є задовільний стан здоров'я.

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