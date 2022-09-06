Це питання до кінця не врегульовано, але з'ясувати його можна. Про це розповів один із юристів громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов.

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Як визначити спеціальність жінкам: за дипломом чи за місцем роботи.

Військово-облікова спеціальність визначається не лише дипломом, але й записом у трудовій книжці – досвідом роботи та КВЕДи фізичної особи-підприємця,

– розповідає юрист.

Остаточно приналежність до військово-облікової спеціальності визначає територіальний центр комплектування.

Бувають випадки, що жінка змінює спеціальність. Чи це звільняє її від необхідності ставати на військовий облік? Точної відповіді наразі немає.

У разі набуття освіти за відповідною професією, жінка буде підлягати військовому обліку. Як все відбуватиметься далі – сказати складно.

Жінка ставатиме на військових облік лише добровільно

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що державі зараз нема потреби збільшувати кількість мобілізованих жінок.

Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку,

– пише Маляр.

Водночас зараз ЗСУ потребують фахівців у сферах медицини, радіотехніки, харчових технологій. Але ставати на військових облік жінки будуть добровільно.

"Ще раз нагадую – йдеться про ДОБРОВІЛЬНУ постановку на військовий облік", – наголошує заступниця міністра оборони.

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