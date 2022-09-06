Этот вопрос до конца не урегулирован, но выяснить его можно. Об этом рассказал один из юристов общественной приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев.

Обратите внимание Ночной обстрел скопления врага в Новой Каховке и атака Харькова: основное за 195-й день войны

Как определить специальность женщинам: по диплому или по месту работы

Военно-учетная специальность определяется не только дипломом, но и записью в трудовой книжке – опытом работы и КВЭД физического лица-предпринимателя,

– рассказывает юрист.

Окончательно принадлежность к военно-учетной специальности определяет территориальный центр комплектования.

Бывают случаи, когда женщина меняет специальность. Освобождает ли это от необходимости становиться на воинский учет? Точного ответа пока нет.

В случае получения образования по соответствующей профессии женщина будет подлежать воинскому учету. Как все будет происходить дальше – сказать сложно.

Женщина будет становиться на воинский учет только добровольно

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что государству сейчас нет необходимости увеличивать количество мобилизованных женщин.

Опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на воинском учете,

– пишет Маляр.

В то же время сейчас ВСУ нуждаются в специалистах в сферах медицины, радиотехники, пищевых технологий. Но становиться на воинский учет женщины будут добровольно.

"Еще раз напоминаю – речь идет о ДОБРОВОЛЬНОЙ постановке на воинский учет", – отмечает заместитель министра обороны.

Стоит посмотреть – Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 5 сентября: видео