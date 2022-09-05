Наразі у соцмережах поширюють багато фейків щодо військовозобов’язаних жінок та чоловіків. Тому юрист Роман Лихачов дав роз’яснення.

До теми Є певний перелік спеціальностей, у яких є потреба, – Маляр про військовий облік жінок

Чи можуть призвати жінку, чоловік якої служить в ЗСУ

Так, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов’язані жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених статтею про військовий обов’язок і військову службу.

Маляр спростувала фейки про військовий облік жінок

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не поширювати фейки про військовий облік жінок. За її словами, Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.

Зараз працюємо над законопроєктом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження Парламенту,

– наголосила Маляр.

Вона зазначила, у разі змін Міноборони і Генштаб їх виконають.

Крім того, досвід розгортання всіх військових частин ЗСУ та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Разом із тим, для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій.

"Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби. Ще раз нагадую – йдеться про добровільну постановку на військовий облік",

– повідомила заступниця міністра оборони.

Вона додала, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила – лише за згодою.



Ця інформація не відповідає дійсності / фото Ганна Маляр

Які жінки не підлягають призову під час мобілізації

непридатні для служби за станом здоров’я (важкі хвороби або інвалідність);

які самостійно доглядають за дитиною віком до 18 років або за дорослою недієздатною людиною, якій більше нікому допомогти;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років або дитина з інвалідністю;

які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка, який проходить військову службу;

чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції;

працівниці, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами держвлади та іншими організаціями;

студентки, які навчаються за денною або дуальною формами;

науковиці та викладачки, які працюють у закладах освіти не менш як на 0,75 ставки;

звільнені зі служби в запас (протягом 6 місяців);

народні депутатки України, депутатки Верховної Ради автономної республіки Крим;

працівниці органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міноборони України, ЗСУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Нацгвардії України, Держприкордонслужби України, Нацполіції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, ДБР, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;

"інші військовозобов’язані або окремі категорії громадянок у передбачених законом випадках".

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