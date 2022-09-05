Проте є жінки, які матимуть право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

До теми Мобілізація жінок: все, що потрібно про це знати та до чого варто готуватися

Які жінки не підлягають призову під час мобілізації

непридатні для служби за станом здоров’я (важкі хвороби або інвалідність);

які самостійно доглядають за дитиною віком до 18 років або за дорослою недієздатною людиною, якій більше нікому допомогти;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років або дитина з інвалідністю;

які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка, який проходить військову службу;

чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції;

працівниці, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами держвлади та іншими організаціями;

студентки, які навчаються за денною або дуальною формами;

науковиці та викладачки, які працюють у закладах освіти не менш як на 0,75 ставки;

звільнені зі служби в запас (протягом 6 місяців);

народні депутатки України, депутатки Верховної Ради автономної республіки Крим;

працівниці органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міноборони України, ЗСУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Нацгвардії України, Держприкордонслужби України, Нацполіції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, ДБР, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;

"інші військовозобов’язані або окремі категорії громадянок у передбачених законом випадках".

Чи ставатимуть жінки на облік добровільно

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.

Зараз працюємо над законопроєкт разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження Парламенту. Якщо будуть прийняті зміни – Міноборони й Генштаб їх виконають,

– сказала Ганна Маляр.

Вона додала, що зараз в Україні немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Проте в ЗСУ залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби. Ще раз нагадую – йдеться про добровільну постановку на військовий облік,

– наголосила заступниця міністра оборони.

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