Однако есть женщины, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

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Какие женщины не подлежат призыву во время мобилизации

непригодны для службы по состоянию здоровья (тяжелые болезни или инвалидность);

которые самостоятельно ухаживают за ребенком до 18 лет или за взрослым недееспособным человеком, которому больше никому помочь;

на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет или ребенок с инвалидностью;

имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа проходящего военную службу;

чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции;

работницы, забронированные на период мобилизации и военное время за органами госвласти и другими организациями;

студентки, обучающиеся на дневной или дуальной форме;

научные работники и преподавательницы, работающие в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки;

уволенные со службы в запас (в течение 6 месяцев);

народные депутаты Украины, депутаты Верховного Совета автономной республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минобороны Украины, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы Украины, Нацполиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, ГБР, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

"другие военнообязанные или отдельные категории гражданок в предусмотренных законом случаях".

Становятся ли женщины на учет добровольно

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин.

Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия Парламента. Если будут приняты изменения – Минобороны и Генштаб их выполнят,

– сказала Анна Маляр.

Она добавила, что сейчас в Украине нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Однако в ВСУ остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники и пищевых технологий.

Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень оптимальной потребности. Еще раз напоминаю – речь идет о добровольной постановке на военный учет,

– подчеркнула заместитель министра обороны.

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