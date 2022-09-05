В настоящее время в соцсетях распространяют много фейков в отношении военнообязанных женщин и мужчин. Потому юрист Роман Лихачев дал разъяснение.

По теме Есть определенный перечень специальностей, в которых есть потребность, – Маляр о военном учете женщин

Могут ли призвать женщину, муж которой служит в ВСУ

Так, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов воинской службы, определенных статьей о воинской обязанности и военную службу.

Маляр опровергла фейки о военном учете женщин

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять фейки о военном учете женщин. По ее словам, Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на военный учет женщин.

Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом. Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия Парламента,

– подчеркнула Маляр.

Она отметила, что в случае изменений Минобороны и Генштаб их выполнят.

Кроме того, опыт развертывания всех воинских частей ВСУ и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Вместе с тем для Вооруженных Сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень до оптимальной потребности. Еще раз напоминаю – речь идет о добровольной постановке на военный учет,

– сообщила заместитель министра обороны.

Она добавила, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала – только с согласия.



Эта информация не соответствует действительности / фото Анна Маляр

Какие женщины не подлежат призыву во время мобилизации

непригодны для службы по состоянию здоровья (тяжелые болезни или инвалидность);

которые самостоятельно ухаживают за ребенком до 18 лет или за взрослым недееспособным человеком, которому больше никому помочь;

на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет или ребенок с инвалидностью;

имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа, проходящего военную службу;

чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции;

работницы, забронированные на период мобилизации и военное время за органами госвласти и другими организациями;

студентки, обучающиеся на дневной или дуальной форме;

научные работники и преподавательницы, работающие в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки;

уволены со службы в запас (в течение 6 месяцев);

народные депутаты Украины, депутат Верховного Совета автономной республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минобороны Украины, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы Украины, Нацполиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, ГБР, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

"другие военнообязанные или отдельные категории гражданок в предусмотренных законом случаях".

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