Заступниця міністра оборони розповіла, що інформація про те, що з 1 жовтня всі жінки, професії яких вказані у переліку військовооблікових спеціальностей, повинні будуть стати на облік, не відповідає дійсності. Про це Маляр розповіла в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Ганна Маляр пояснила ситуацію

Заступниця міністра нагадала, що ці норми закону набули чинності ще минулої осені й були відтерміновані на рік. За її словами, зараз Міноборони робить все можливе, щоб з 1 жовтня обов'язкового ставання на облік для жінок не було.

Ми робимо все можливе, щоб з 1 жовтня власне ніякої обов'язкової установки на облік не було. Але є певний ряд спеціальностей, які обов'язкові були й зараз у Генштабі є потреби у таких спеціальностях,

– зауважила Маляр.

Які професії можуть залишитися обов'язковими до обліку

Перелік представників та представниць професій, яких потребує ЗСУ, невеликий:

медичні спеціальності,

кухарські спеціальності,

радіоелектроніка.

Що стосується інших професій – мовиться про необхідність добровільної постановки на облік. Тобто жінки, які хочуть і вмотивовані повинні ставати на облік, повинні мати право добровільно це робити.

Боятися нічого не треба. Розпускають здебільшого паніку, що буде заборонено виїзд – це дійсно просто паніка,

– сказала вона.

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