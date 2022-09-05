Заступниця міністра оборони розповіла, що інформація про те, що з 1 жовтня всі жінки, професії яких вказані у переліку військовооблікових спеціальностей, повинні будуть стати на облік, не відповідає дійсності. Про це Маляр розповіла в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Ганна Маляр пояснила ситуацію
Заступниця міністра нагадала, що ці норми закону набули чинності ще минулої осені й були відтерміновані на рік. За її словами, зараз Міноборони робить все можливе, щоб з 1 жовтня обов'язкового ставання на облік для жінок не було.
Ми робимо все можливе, щоб з 1 жовтня власне ніякої обов'язкової установки на облік не було. Але є певний ряд спеціальностей, які обов'язкові були й зараз у Генштабі є потреби у таких спеціальностях,
– зауважила Маляр.
Які професії можуть залишитися обов'язковими до обліку
Перелік представників та представниць професій, яких потребує ЗСУ, невеликий:
- медичні спеціальності,
- кухарські спеціальності,
- радіоелектроніка.
Що стосується інших професій – мовиться про необхідність добровільної постановки на облік. Тобто жінки, які хочуть і вмотивовані повинні ставати на облік, повинні мати право добровільно це робити.
Боятися нічого не треба. Розпускають здебільшого паніку, що буде заборонено виїзд – це дійсно просто паніка,
– сказала вона.
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