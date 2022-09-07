Під час воєнного стану мобілізація працівників сфери освіти обмежена. Це вказано у статті про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Україні.

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Хто не підлягає мобілізації

Призову на військову службу не підлягають:

Наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Отримувачі професійної передвищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.

Крім того, також не підлягають призову учні та викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на рівні зі студентами та викладачами професійної передвищої та вищої освіти. Так, відстрочку від мобілізації можуть отримати студенти ПТУ, які навчаються на денній чи дуальній формі, а також викладачі ПТУ за умови, що заклад освіти – це основне місце їх роботи й вони мають там не менше 0,75 ставки.

Мобілізація в Україні: останні новини

З 1 жовтня в Україні запроваджують військовий облік для жінок певних спеціальностей. Як їх визначити: за дипломом чи за місцем роботи.

До того ж багатьох жінок цікавить питання, чи можуть їх забрати до армії, якщо чоловік служить у Збройних Силах. Наразі у соцмережах поширюють багато фейків щодо військовозобов’язаних жінок та чоловіків. Тому юрист Роман Лихачов дав роз’яснення.

Крім того, Ганна Маляр розповіла, що є перелік професій, які дуже необхідні Збройним Силам України. Проте це не той список, які усі поширюють у соціальних мережах.

Варто переглянути – Маляр розповіла, чи є потреба в мобілізації жінок: дивіться відео