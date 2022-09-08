Це станом на 8 вересня є добровільним, але невдовзі Верховна Рада може ухвалити рішення про військовий обов'язок жінок певних спеціальностей. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на брифінг члена Комітету ВРУ з питань нацбезпеки Федора Веніславського.

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За словами нардепа, остаточного рішення щодо цього питання немає. Проте він заспокоїв, що в будь-якому разі поки рішення буде відтерміноване та обов'язкової мобілізації жінок не буде.

Якщо жінка хоче піти на службу, то їй потрібно встати на військовий облік у центрі комплектування. Після цього вже відбувається проходження медогляду й визначають, чи цю людину можуть залучити до тих чи інших військових завдань.

Таких прикладів на цей час є досить багато. Всі жінки, які бажають служити в Збройних Силах, вони добровільному порядку укладають контракт. Іншими словами, жодних проблем з постановкою на військовий облік немає,

– підсумував Веніславський.

Слід зауважити, що про це також писала в цей день заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона акцентувала, що станом на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

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