Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вирішила покласти край дискусіям, пов'язаним із виїздом жінок за кордон з 1 жовтня. Вона наголосила, що жодних обмежень не передбачено.

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Жінки матимуть можливість виїжджати за кордон

Також Маляр наголосила, що на рівні профільного комітету Верховної Ради наразі доопрацьовують проєкт Закону, який унормовує питання військової служби.

Як зазначила вона, Міністерство оборони Комітетові скерувало свої пропозиції. Серед них було те, що жінок на військовий облік братимуть лише добровільно. Крім того, самі строки взяття жінок, які мають відповідні професії або спеціальності, на військовий облік, посунули. Мовитиметься про 1 жовтня 2023 року. Заступниця міністра оборони додала, що відповідний наказ Олексій Резніков підписав 6 вересня.

Робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується. Тому, ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує,

– наголосила Маляр.

Вона також послалась на Генштаб ЗСУ. У ньому зауважили, що наразі держава не має гострої потреби у тому, щоб збільшувати кількість саме жінок на військовому обліку. Тож це вкотре доводить той факт, що перейматися з цього приводу не потрібно.

Що стосується виїзду за кордон. Від початку запровадження воєнного стану кількість категорій чоловіків, які мають право покидати Україну, лише зростає. Наразі їх налічують десять.

Які категорії чоловіків можуть їхати за кордон

Мовиться про тих чоловіків, які вже зняті з військового обліку.

Також відповідне право є у тих, хто тимчасово непридатний до служби.

Крім того, за кордон можуть вибратися ті, у кого є троє або більше дітей (навіть від різних шлюбів).

(навіть від різних шлюбів). Також відповідний дозвіл є у тих, хто самостійно виховує одну або більше дітей.

А ще законодавство дозволяє перетинати кордон тим, у кого є інвалідність І, ІІ, або ІІІ групи. Або ж супроводжує людину, в якої є інвалідність.

Або ж супроводжує людину, в якої є інвалідність. До того ж дозволений виїзд для тих чоловіків, котрі супроводжують на лікування своїх дітей, дружину або батьків.

Такий же дозвіл є у чоловіків-військовослужбовців, котрі вирушають за кордон на лікування поранень, отриманих під час війни.

Законно перетнути державний кордон можуть і ті чоловіки, які постійно проживають за межами нашої держави.

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