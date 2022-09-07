Заместитель министра обороны Анна Маляр решила положить конец дискуссиям, связанным с выездом женщин за границу с 1 октября . Она подчеркнула, что никаких ограничений не предусмотрено.

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Женщины смогут выезжать за границу

Также Маляр подчеркнула, что на уровне профильного комитета Верховной Рады сейчас дорабатывают проект Закона, нормирующий вопросы военной службы.

Как отметила она, Министерство обороны Комитету направило свои предложения. Среди них было то, что женщин на военный учет будут брать только добровольно. Кроме того, сами сроки взятия женщин, имеющих соответствующие профессии или специальности, на военный учет подвинули. Речь идет о 1 октября 2023 года. Замминистра обороны добавила, что соответствующий приказ Алексей Резников подписал 6 сентября.

Работа в комитете Верховной Рады активно продолжается. Поэтому никакой паники и предательства. Никаких ограничений для женщин не существует,

– подчеркнула Маляр.

Она также сослалась на Генштаб ВСУ. В нем отметили, что сейчас государство не остро нуждается в том, чтобы увеличивать количество именно женщин на военном учете. Поэтому это еще раз доказывает тот факт, что беспокоиться по этому поводу не нужно.

Что касается выезда за границу. С начала введения военного положения количество категорий мужчин, имеющих право покидать Украину , только растет. В настоящее время их насчитывают десять.

Какие категории мужчин могут ехать за границу

Речь идет о тех мужчинах, которые уже сняты с военного учета.

Также соответствующее право есть у временно непригодных к службе.

Кроме того, за границу могут выбраться те, у кого есть трое или больше детей (даже от разных браков).

Также соответствующее разрешение есть у тех, кто самостоятельно воспитывает одного или более детей.

А еще законодательство позволяет пересекать границу тем, у кого есть инвалидность I, II или III группы. Или сопровождает человека, у которого есть инвалидность.

К тому же разрешен выезд для тех мужчин, которые сопровождают лечение своих детей, жену или родителей.

Такое же разрешение есть у мужчин-военнослужащих, отправляющихся за границу на лечение ранений, полученных во время войны.

Законно пересечь государственную границу могут и те мужчины, которые постоянно проживают вне нашего государства.