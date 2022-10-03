Передусім мова про спеціальності споріднені з військової діяльністю. Валерій Єфремов – адвокат АО "A.S.A. GROUP" пояснив 24 каналу, для кого військовий облік загрожує найменше.

Увага Чи буде покарання для тих жінок, які не стануть на військовий облік

Жінки-ФОПи можуть не ставати на військовий облік

Так, за його словами, "жінкам-підприємцям, варто хвилюватися менш за всіх".

Річ у тому, що законодавство не передбачає обов'язку ФОПів займатися військовим обліком, на відміну від підприємств. Сам факт реєстрації жінки як підприємця та ведення господарської діяльності за певними видами економічної діяльності не зобов'язує її проходити процедуру взяття на військовий облік,

– пояснив адвокат.

Увага! Жінки-підприємці, які не мають освіти за спеціальністю, що включена до переліку Міноборони, не є військовозобов'язаними й не підлягають взяттю на облік.

До слова, наразі жінки можуть стати на військовий облік за власним бажанням, тобто облік для них є добровільним незалежно від спеціальності та професії.

Що відомо про "відтермінування" обліку для жінок

21 вересня Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт №6482 "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Згідно з ним, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних.

Тобто законопроєктом передбачено добровільну постановку на військовий облік для жінок, за винятком медиків.

Вже з 1 жовтня цього року ця процедура мала б запрацювати. Але 6 вересня Міністерство оборони вирішило відтермінувати взяття на облік жінок відповідних професій/спеціальностей до 1 жовтня 2023 року, тобто на рік.

Повне інтерв'ю та відповіді на інші запитання, зокрема те, чи зможуть жінки виїжджати вільно за кордон читайте тут.

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