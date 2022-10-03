Прежде всего речь о специальностях, родственных с военной деятельностью. Валерий Ефремов – адвокат АО "ASA GROUP" объяснил 24 каналу, кому военный учет грозит меньше всего.

Внимание Будет ли наказание для тех женщин, которые не станут на военный учет

Женщины-ФЛПы могут не становиться на военный учет

По его словам, "женщинам-предпринимателям стоит волноваться меньше всех".

Дело в том, что законодательство не предусматривает обязанности ФЛП заниматься военным учетом, в отличие от предприятий. Сам факт регистрации женщины как предпринимателя и ведения хозяйственной деятельности по определенным видам экономической деятельности не обязывает ее проходить процедуру взятия на военный учет,

– объяснил адвокат.

Внимание! Женщины-предприниматели, не имеющие образования по специальности, включенной в перечень Минобороны, не являются военнообязанными и не подлежат взятию на учет.

К слову, женщины могут стать на военный учет по собственному желанию, то есть учет для них является добровольным независимо от специальности и профессии.

Что известно об "отсрочке" учета для женщин

21 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №6482 "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно ему, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных.

То есть законопроектом предусмотрена добровольная постановка на военный учет для женщин, за исключением медиков.

Уже с 1 октября этого года эта процедура должна была заработать. Но 6 сентября Министерство обороны решило отсрочить взятие на учет женщин соответствующих профессий/специальностей до 1 октября 2023, то есть на год.

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