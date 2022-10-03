Лідія Карплюк, адвокат Адвокатського обʼєднання "Лещенко, Дорошенко і партнери" розповіла 24 каналу, що за таких умов, а вони діятимуть, як мінімум до 1 жовтня 2023 року, жодних покарань для жінок, які не стануть на облік, не передбачено.

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Відтак, на даний час, жодної відповідальності до жінок, які не стали на військовий облік, не може бути застосовано, так само як і не може бути обмежено їх у праві виїзду за кордон з цієї підстави,

– пояснила Карплюк.

Ба більше, ймовірно, так буде і на постійній основі, у разі прийняття відповідних змін до закону.

Водночас за порушення правил військового обліку та ухилення від нього є ризик притягнення жінок до адміністративної відповідальності.

Зверніть увагу! Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення військовозобов'язаними правил військового обліку у вигляді штрафу від 510 до 850 грн.

Та все ж, юристи переконані, притягнення жінок до відповідальності видається маловірогідним.

Річ у тім, що на сьогодні ми не маємо ухваленого порядку ведення військового обліку жінок та встановлених граничних строків для взяття жінок на військовий облік, а тому фактично відсутня об'єктивна сторона правопорушення – нема чого порушувати,

– пояснюють юристи.

Мобілізацію жінок відклали

21 вересня Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт №6482 "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Згідно з ним, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних.

Тобто законопроєктом передбачено добровільну постановку на військовий облік для жінок, за винятком медиків.

З 1 жовтня 2022 року процедура взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних мала запрацювати за оновленим переліком спеціальностей. Але 6 вересня 2022 року міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування взяття на облік жінок відповідних професій/спеціальностей до 1 жовтня 2023 року.

Повне інтерв'ю та відповіді на інші запитання, зокрема те, чи зможуть жінки виїжджати вільно за кордон, читайте тут.

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