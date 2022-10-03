Лідія Карплюк, адвокат Адвокатського обʼєднання "Лещенко, Дорошенко і партнери" розповіла 24 каналу, що за таких умов, а вони діятимуть, як мінімум до 1 жовтня 2023 року, жодних покарань для жінок, які не стануть на облік, не передбачено.
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Відтак, на даний час, жодної відповідальності до жінок, які не стали на військовий облік, не може бути застосовано, так само як і не може бути обмежено їх у праві виїзду за кордон з цієї підстави,
– пояснила Карплюк.
Ба більше, ймовірно, так буде і на постійній основі, у разі прийняття відповідних змін до закону.
Водночас за порушення правил військового обліку та ухилення від нього є ризик притягнення жінок до адміністративної відповідальності.
Та все ж, юристи переконані, притягнення жінок до відповідальності видається маловірогідним.
Річ у тім, що на сьогодні ми не маємо ухваленого порядку ведення військового обліку жінок та встановлених граничних строків для взяття жінок на військовий облік, а тому фактично відсутня об'єктивна сторона правопорушення – нема чого порушувати,
– пояснюють юристи.
Мобілізацію жінок відклали
- 21 вересня Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт №6482 "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
- Згідно з ним, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних.
- Тобто законопроєктом передбачено добровільну постановку на військовий облік для жінок, за винятком медиків.
- З 1 жовтня 2022 року процедура взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних мала запрацювати за оновленим переліком спеціальностей. Але 6 вересня 2022 року міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування взяття на облік жінок відповідних професій/спеціальностей до 1 жовтня 2023 року.
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