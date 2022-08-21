1 жовтня жінкам певних спеціальностей потрібно стати на військовий облік. Сайт 24 каналу розповідає, кого саме це буде стосуватися.

Читайте до теми Військовий облік та мобілізація жінок: як це буде проходити та що варто знати

Кому потрібно буде стати на облік 1 жовтня

1 жовтня 2022 року розпочнеться процедура прийняття на військовий облік жінок. Закон говорить про те, що на облік мають стати жінки, які "мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов'язаних".

На облік потрібно стати жінкам, які пов'язані з такими спеціальностями:

хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

телекомунікації та радіотехніка;

інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Перелік спеціальностей може продовжитися або змінитися. Також варто зазначити, що облік та мобілізація – це різні речі, примусово посилати жінок на передову ніхто не буде.

Дивіться також – ЗСУ вже перехопили ініціативу в росян: відео



Нагадаємо, що взяття на облік та мобілізація – це різні речі, тому не потрібно вважати, що восени жінок одразу відправлять на передову.

Існує перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних:

13 липня Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції оприлюднило розширений перелік спеціальностей. Поки він ще не затверджений, але це згодом може змінитися.

На облік потрібно буде ставати лише жінкам окремих спеціальностей / Фото ArmiaInform

Крім 14 спеціальностей, у розширений перелік додали такі спеціальності:

авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка;

залізничний транспорт;

пожежна безпека.