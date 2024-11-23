Про ситуацію на полі бою, нові воєнні злочини російських загарбників, головні новини 23 листопада, – повідомляє 24 Канал.

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03:47, 23 листопада

Росіяни тиснуть на Харківщині, складна ситуація у Кураховому: огляд бойових дій від ISW

ISW пише, що найважчі бої тривають біля Курахового, Торецька, Покровська та Часового Яру. Росіяни намагаються закидати лівий берег Осколу авіабомбами, аби знищити населені пункти.

02:59, 23 листопада

Трамп розглядає ексглаву розвідки Гренелла як спецпредставника щодо війни в Україні, – Reuters

Новообраний президент США вже має кандидатуру на посаду спеціального представника з російсько-української війни. Йдеться про Річарда Гренелла – екскерівника американської розвідки, пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з планами Трампа.

02:45, 23 листопада

Окупанти просунулися біля 5 населених пунктів на Донеччини, – DeepState

За даними аналітиків, попри великі втрати російська армія просунулася біля 5 населених пунктів у Донецькій області Зокрема, біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та в Торецьку.

02:35, 23 листопада

Наближається щось невідоме, – Туск б'є на сполох через події з ударом новою російською ракетою

Прем'єр Польщі висловив занепокоєння через події останніх годин, які несуть загрозу глобального конфлікту, зокрема, через удар ракетою по Дніпру.

Туск наголосив на важливості технологічної та інтелектуальної переваги для безпеки, відзначивши креативність українського народу під час війни з Росією.

00:52, 23 листопада

Найбільше з початку вторгнення: за перемовини з Україною виступає 79% росіян, – опитування

Число росіян, які виступають за мирні перемовини з Україною, досягнуло свого максимуму з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки. Наразі це 79%.

Про це свідчать дані опитування дослідницької групи Russian Field. Дослідження проводили 7 – 12 листопада у межах телефонного опитування серед 1 600 росіян.

00:33, 23 листопада

Атака "Шахедами": на Харківщині чули вибухи

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в районі Харкова чути вибухи. Пишуть, що ППО збиває ворожі БпЛА.