Про ситуацію на полі бою, нові воєнні злочини російських загарбників, головні новини 23 листопада, – повідомляє 24 Канал.
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Росіяни тиснуть на Харківщині, складна ситуація у Кураховому: огляд бойових дій від ISW
ISW пише, що найважчі бої тривають біля Курахового, Торецька, Покровська та Часового Яру. Росіяни намагаються закидати лівий берег Осколу авіабомбами, аби знищити населені пункти.
Трамп розглядає ексглаву розвідки Гренелла як спецпредставника щодо війни в Україні, – Reuters
Новообраний президент США вже має кандидатуру на посаду спеціального представника з російсько-української війни. Йдеться про Річарда Гренелла – екскерівника американської розвідки, пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з планами Трампа.
Окупанти просунулися біля 5 населених пунктів на Донеччини, – DeepState
За даними аналітиків, попри великі втрати російська армія просунулася біля 5 населених пунктів у Донецькій області Зокрема, біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та в Торецьку.
Наближається щось невідоме, – Туск б'є на сполох через події з ударом новою російською ракетою
Прем'єр Польщі висловив занепокоєння через події останніх годин, які несуть загрозу глобального конфлікту, зокрема, через удар ракетою по Дніпру.
Туск наголосив на важливості технологічної та інтелектуальної переваги для безпеки, відзначивши креативність українського народу під час війни з Росією.
Найбільше з початку вторгнення: за перемовини з Україною виступає 79% росіян, – опитування
Число росіян, які виступають за мирні перемовини з Україною, досягнуло свого максимуму з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки. Наразі це 79%.
Про це свідчать дані опитування дослідницької групи Russian Field. Дослідження проводили 7 – 12 листопада у межах телефонного опитування серед 1 600 росіян.
Атака "Шахедами": на Харківщині чули вибухи
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в районі Харкова чути вибухи. Пишуть, що ППО збиває ворожі БпЛА.