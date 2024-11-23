00:52, 23 листопада

Число росіян, які виступають за мирні перемовини з Україною, досягнуло свого максимуму з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки. Наразі це 79%.

Про це свідчать дані опитування дослідницької групи Russian Field. Дослідження проводили 7 – 12 листопада у межах телефонного опитування серед 1 600 росіян.