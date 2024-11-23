00:52, 23 ноября

Число россиян, выступающих за мирные переговоры с Украиной, достигло своего максимума с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора. Сейчас это 79%.

Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской группы Russian Field. Исследование проводили 7 – 12 ноября в рамках телефонного опроса среди 1 600 россиян.