О ситуации на поле боя, новых военных преступлениях российских захватчиков, главных новостях 23 ноября, – сообщает 24 Канал.
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Россияне давят на Харьковщине, сложная ситуация в Курахово: обзор боевых действий от ISW
ISW пишет, что самые тяжелые бои продолжаются возле Курахово, Торецка, Покровска и Часового Яра. Россияне пытаются забросать левый берег Оскола авиабомбами, чтобы уничтожить населенные пункты.
Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла как спецпредставителя по войне в Украине, – Reuters
Новоизбранный президент США уже имеет кандидатуру на должность специального представителя по российско-украинской войне. Речь идет о Ричарде Гренелле – экс-руководителе американской разведки, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами Трампа.
Оккупанты продвинулись возле 5 населенных пунктов на Донетчине, – DeepState
По данным аналитиков, несмотря на большие потери российская армия продвинулась возле 5 населенных пунктов в Донецкой области В частности, возле Большой Новоселки, Роздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.
Приближается что-то неизвестное, Туск бьет тревогу из-за событий с ударом новой российской ракетой
Премьер Польши выразил обеспокоенность из-за событий последних часов, которые несут угрозу глобального конфликта, в частности, из-за удара ракетой по Днепру.
Туск отметил важность технологического и интеллектуального преимущества для безопасности, отметив креативность украинского народа во время войны с Россией.
Больше всего с начала вторжения: за переговоры с Украиной выступает 79% россиян, –опрос
Число россиян, выступающих за мирные переговоры с Украиной, достигло своего максимума с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора. Сейчас это 79%.
Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской группы Russian Field. Исследование проводили 7 – 12 ноября в рамках телефонного опроса среди 1 600 россиян.
Атака "Шахедами": на Харьковщине слышали взрывы
Местные телеграм-каналы сообщают, что в районе Харькова слышны взрывы. Пишут, что ПВО сбивает вражеские БпЛА.