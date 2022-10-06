На відео, яке опублікували у мережі, мобілізовані побідкалися на те, що вони вже тиждень не прописані до жодної військової частини. Крім того, їм видали списану зброю з 1970-х років.

Цікаво Пропагандист Корчевніков розплакався, що багато росіян втікають за кордон: відео

Однак журналісти помітили цікаву деталь

На відео один з мобілізованих побідкався на жахливе ставлення з боку офіцерського складу, на умови проживання, списану зброю тощо. Крім того, мобілізованим не дають жодного матеріального забезпечення. Водночас у більшості немає бронежилетів та касок.

Крім того, невдоволення мобілізованих викликає й те, що на їжу та екіпірування потрібно витрачати власні гроші. А ще деякі почали кричати, що після приїзду їм довелося кілька днів ночувати на вулицях, через що багато з них захворіли.

Мобілізовані в Бєлгородській області скаржаться на умови: дивіться відео

Однак журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов помітив одну цікаву деталь – серед натовпу є чоловік з символікою ПВК Вагнера, керівником якої є наближений до Путіна Євгеній Пригожин. Він же останнім часом критикує керівництво міноборони Росії і робить він це, як припускають, з погодження Кремля.

Головне про часткову мобілізацію в Росії

21 вересня Владімір Путін оголосив про проведення так званої часткової мобілізації. За словами міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, мобілізувати планують 300 000 осіб. І це при тому, що за словами Шойгу, втрати росіян у війні нібито становлять менше 6 000 осіб.

Після оголошення мобілізації в багатьох містах Росії спалахнули протести. Крім того, чимала кількість чоловіків призовного віку кинулася втікати за кордон.

У мережі щодня з'являється чимало відео про іржаві автомати, які видають призваним, про мобілізованих, які живуть на вулиці чи в жахливих умовах тощо.

Цікаво – кремлівські пропагандисти розгублені: дивіться відео