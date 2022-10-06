Розплакався Корчевніков в ефірі шоу іншого пропагандиста Владіміра Соловйова. Він почав говорити маячню, мовляв, якщо хтось інший віддає життя за батьківщину, то сам Корчевніков її не любить.

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Якщо вона при цьому вартує того, що за неї віддають життя. За неї та за мене. Як же мені жити далі?

– у сльозах запитав пропагандист.

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Далі він розсипався в образах у бік своїх співгромадян, які тікають від мобілізації. За його словами, росіяни, які не хочуть їхати воювати в Україну та критикують війну, є "сміттям" і з ними "розправиться" Бог.

"Якщо ти навіть тоді не можеш змінити ставлення до своєї країни, то тобі можна ставити хрест. Ти ніщо, ти зеро, ти нуль, ніщо тебе не навчить ні патріотизму, ні людинолюбству. Ти тлін, сміття", – сказав росіянин.

Зауважимо, що до повномасштабного вторгнення Корчевніков неодноразово приїжджав до Києва. При цьому він дозволяв собі скандальні висловлювання про Майдан та Україну.

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