Расплакался Корчевников в эфире шоу другого пропагандиста Владимира Соловьева. Он начал говорить бред, мол, если кто-то другой отдает жизнь за родину, то сам Корчевников ее не любит.

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Если она при этом стоит того, что за нее отдают жизнь. За нее и за меня. Как же мне жить дальше?

– в слезах спросил пропагандист.

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Далее он рассыпался в оскорблениях в сторону своих сограждан, бегущих от мобилизации. По его словам, россияне, которые не хотят ехать воевать в Украину и критикуют войну, являются "мусором" и с ними "расправится" Бог.

"Если ты даже тогда не можешь изменить отношение к своей стране, то на тебе можно ставить крест. Ты ничто, ты зеро, ты ноль, ничто тебя не научит ни патриотизму, ни человеколюбию. Ты тлен, мусор", – сказал россиянин.

Заметим, что до полномасштабного вторжения Корчевников не раз приезжал в Киев. При этом он позволял себе скандальные высказывания о Майдане и Украине.

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