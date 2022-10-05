В рамках мобилизации на территории омского танкового инженерного института планировали разместить 6000 человек. Впрочем, туда прибыло сразу 9000. Однако обеспечить их хотя бы минимальными условиями не могут.

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Российским мобилизованным не хватает еды и спальных мест

По данным украинских разведчиков, новоприбывших негде уложить спать, не во что одеть, ничем накормить. Да и о деньгах не говорится вообще. Элементарно не хватает туалетов, а в помещениях отсутствует отопление. Ночью температура опускается до 6 градусов мороза.

Из-за "прекрасных" условий, которые предоставила "большая" Россия многие призывники уже заболели. Впрочем, медицинскую помощь никто не оказывает. Едва ли не последняя надежда у новомобилизованных на Екатеринбург, однако и там ситуация аналогичная.

К тому же большинство мобилизованных не получили военную форму, потому что ее "не хватило",

– говорят разведчики.

О значительных трудностях частичной мобилизации военный комиссар центрального и сеймского округов Игорь Ясько сообщил командованию. Мол, подобные мероприятия не проводились с 1941 года, поэтому административная система просто не готова к выполнению поставленных задач .

Обратите внимание! По словам Ясько, россияне отключают домофоны и не открывают дверь. Поэтому 27 сентября из 170 повесток вручили только 16 , а 28 сентября из 180 – 10.

В Брянской и Курской областях мобилизованные приобретают форму самостоятельно

Не лучше ситуация и в других регионах страны-агрессора. В частности в Брянской и Курской области новомобилизованные вынуждены покупать форму и снаряжение за свой счет. Россияне жалуются, что военторги резко повысили цены на товар.

В целом работу русских военкоматов характеризуют как "хаотиченую". Для выполнения плана комиссары выписывают повестки независимо от возраста, состояния здоровья и военного опыта. Не хватает денег как мобилизованным, так и контрактникам. Возмущенные россияне обращаются в суд и прокуратуру.

Любопытно! Чтобы избежать мобилизации, в России придется заплатить взятку – 500 000 рублей.

В случае, если снова придется подавлять антимобилизационные протесты, вражеские "правоохранители" активно готовят новые подразделения "особого назначения".

Проблемы новомобилизованных россиян: что известно

После объявления Путиным частичной мобилизации оккупанты постоянно скулят. В частности:

командиры отправляют на поле боя, не предоставив бушлат.

На пункте сбора в Бурятии новоприбывшие не обнаружили теплых вещей. Так что односельчанам пришлось срочно собирать "гуманитарку".

Кроме того, некоторые из российских командиров убеждены, что турникеты военным не нужны, ведь они могут не спасти, а навредить. Поэтому предлагают запастись тампонами . Мол, что эти средства отлично подойдут для остановки кровотечения. Вместо этого украинские боевые медики убеждают, что тампон не уменьшает потерю крови, а только впитывает жидкость.

Также командиры советовали подчиненным бинтовать раны лавашем.

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