Российский военный жалуется, что его посылают на фронт даже не предоставив бушлата. Скыску оккупанта перехватила украинская разведка.

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"Все против нас"

Во время телефонного разговора кафир жалуется, что нормальных командиров не назначают. Мол, только "долб***бы", которые постоянно напиваются и отдают глупые приказы.

Когда тебя, **ка, на верную смерть отправляют, а сами прячутся,

– жалуется российский военный.

Оккупант уверяет, что все против них: "Как при Сталине: ни шагу назад". Если же кто-то отказывается выполнять дурацкие приказы, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Захватчик едва не плачет. Делится, что скоро зима, а бушлат так никто и не выдал. Так что приходится покупать все самостоятельно.

Как скулит русский военный: смотрите видео

У российской армии проблемы с обеспечением: последние новости

Накануне украинская разведка сообщила, что среди россиян стремительно растет недовольство из-за объявленной мобилизации. В частности, на пункте сбора в Бурятии новоприбывшие выяснили, что теплых вещей вообще нет. Так что односельчанам пришлось срочно собирать "гуманитарную помощь".

В конце сентября в соцсетях обнародовали видео, где российским военным советуют срочно запастись прокладками и тампонами . Уверили, эти средства отлично подойдут для остановки кровотечения, ведь аптечки никто выдавать не будет.

Впоследствии оккупантам посоветовали бинтовать раны лавашем .

Некоторые из российских командиров убеждены, что турникеты военным не нужны, ведь они могут не спасти, а навредить.

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