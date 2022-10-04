Російський військовий скаржиться, що його посилають на фронт навіть не надавши бушлат. Скиглення окупанта перехопила українська розвідка.

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"Все проти нас"

Під час телефонної розмови окупант скаржиться, що нормальних командирів не призначають. Мовляв, лише "довб***би", які постійно напиваються та віддають дурні накази.

Коли тебе, **ка, на вірну смерть відправляють, а самі ховаються,

– жаліється російський військовий.

Окупант запевняє, що все проти них: "Як за Сталіна: ні кроку назад". Якщо ж хтось відмовляється виконувати безглузді накази, йому загрожує до 5 років в'язниці.

Загарбник ледь не плаче. Ділиться, що скоро зима, а бушлат так ніхто й не видав. Тож доводиться купувати все самостійно.

Як скиглить російський військовий: дивіться відео

У російської армії проблеми з забезпеченням: останні новини

Напередодні українська розвідка повідомила, що серед росіян стрімко зростає незадоволення через оголошену мобілізацію. Зокрема на пункті збору в Бурятії новоприбулі з'ясували, що теплих речей взагалі немає. Тож односельцям довелося терміново збирати "гуманітарну допомогу".

Наприкінці вересня в соцмережах оприлюднили відео, де російським військовим радять терміново запастися прокладками і тампонами. Запевнили, ці засоби чудово підійдуть для зупинки кровотечі, адже аптечки ніхто видавати не буде.

Згодом окупантам порадили бинтувати рани лавашем.

Дехто з російських командирів переконаний, що турнікети військовим не потрібні, адже вони можуть не врятувати, а нашкодити.

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