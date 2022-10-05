У межах мобілізації на території омського танкового інженерного інституту планували розмісти 6000 осіб. Втім, туди прибули одразу 9000. Однак забезпечити їх хоча б мінімальними умовами не можуть.

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Російським мобілізованим не вистачає їжі та спальних місць

За даними українських розвідників, новоприбулих не мають ані де вкласти спати, ані в що одягти, ані чим нагодувати. Та й про гроші не мовиться взагалі. Елементарно не вистачає вбиралень, а в приміщеннях відсутнє опалення. Вночі температура опускається до 6 градусів морозу.

Через "прекрасні" умови, які надала "велика" Росія багато призовників уже захворіли. Втім, медичну допомогу ніхто не надає. Чи не остання надія в новомобілізованих на Єкатеринбург, проте і там ситуація аналогічна.

До того ж більшість мобілізованих не отримали військову форму, бо її "не вистачило",

– кажуть розвідники.

Про значні труднощі часткової мобілізації військовий комісар центрального та сеймського округів Ігарь Ясько повідомив командуванню. Мовляв, подібні заходи не проводилися з 1941 року, тож адміністративна система просто не готова до виконання поставлених задач.

Зверніть увагу! За словами Яська, росіяни відключають домофони та не відчиняють двері. Через це 27 вересня зі 170 повісток вручили лише 16, а 28 вересня зі 180 – 10.

У Брянській та Курській областях мобілізовані купують форму самостійно

Не краща ситуація і в інших регіонах країни-агресора. Зокрема у Брянській та Курській області новомобілізовані змушені купувати форму та спорядження власним коштом. Росіяни скаржаться, що воєнторги різко підвищили ціни на товар.

Загалом роботу російських військкоматів характеризують як "хаотичну". Аби виконати план, комісари виписують повістки незалежно від віку, стану здоров'я та військового досвіду. Не вистачає грошей як мобілізованим, так і контрактникам. Обурені росіяни звертаються до суду та прокуратури.

Цікаво! Аби уникнути мобілізації, в Росії доведеться заплатити хабар – 500 000 рублів.

На випадок, якщо знову доведеться придушувати антимобілізаційні протести, ворожі "правоохоронці" активно готують нові підрозділи "особливого призначення".

Проблеми новомобілізованих росіян: що відомо

Після оголошення Путіним часткової мобілізації окупанти постійно скиглять. Зокрема:

командири відправляють на поле бою, не надавши бушлат.

На пункті збору в Бурятії новоприбулі не знайшли теплих речей. Тож односельцям довелося терміново збирати "гуманітарку".

Окрім того, дехто з російських командирів переконаний, що турнікети військовим не потрібні, адже вони можуть не врятувати, а нашкодити. Тож пропонують запастися тампонами. Мовляв, що ці засоби чудово підійдуть для зупинки кровотечі. Натомість українські бойові медики переконують, тампон не зменшує втрату крові, а лише вбирає рідину.

Також командири радили підлеглим бинтувати рани лавашем.

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